Дуэйн Джонсон рассказал о съемках в новом приключенческом фильме

Джек Воробей может лишиться статуса самого известного капитана. На его место всерьез нацелился Дуэйн Джонсон. Причем объединяет их не только тяга к невероятным приключениям и нестандартный подход к решению задач, но и любовь к золоту.

В эксклюзивном интервью актер рассказал РЕН ТВ куда на поиски сокровищ он отправится в этот раз.

Дуэйн Джонсон в представлении не нуждается. Куда его только кинематографическая судьба не забрасывала: и в древний Египет, и на загадочный остров посреди тихого океана, и в игру "Джуманджи".

А в дебрях Амазонки, где ему предстоит работать шкипером в комедии "Круиз по джунглям", он бывал и раньше - в "Сокровище Амазонки". Теперь же он там окажется с актрисой Эмили Блант, звездой "Грани будущего" и "Тихого места". Что же, отличная компания для очередного приключения. Типаж у Джонсона подходящий для кино в стиле Индианы Джонса. Сам же он отшучивается, на вопрос о том, почему он снимается в таких проектах.

- Что вас побудило присоединиться к этому фильму?

- Правда в том, что меня привлекли деньги, - говорит Джонсон.

- Я знала. Вот такой ты есть, вот поэтому у тебя были проблемы в школе. Вот почему тебя выгнали, - сказала Блант.

- А если серьезно - возможность поработать с Эмили, поработать с Джеком. И Джек меня по-настоящему удивил, когда мы познакомились и я увидел его в работе. Эмили мне сказала, что он превосходный парень. На что я ей ответил, что судить буду я. И конечно же, он поразил нас. К тому же, нам представилась невероятная возможность сняться в фильме по мотивам легендарного диснеевского аттракциона. Чувство восторга и ответственности от этого, вот почему я подписался на это, - подчеркнул Джонсон.

В "Круизе по джунглям" Эмили Блант и Джек Уайтхолл играют брата и сестру, этаких энтузиастов, любителей изящных артефактов. И вот они отправляются в джунгли Амазонки и обращаются за помощью к капитану местного пароходика Фрэнку в исполнении Дуэйна Джонсона, чтобы найти магическое целебное дерево.

В джунглях Амазонки обитает примерно половина всех живых существ. Вы можете встретить гиппопотама, туканов... Нет, давайте так. Много тайн и загадок в джунглях амазонки. Цветы-людоеды, фонтан молодости, эдемские сады, древо жизни. Да, пожалуй, так лучше. Особенно для кино.

- В фильме ваши персонажи ищут магическое дерево. Вы сами верите в магию?

- Да, я верю в магию, - ответила Блант.

- Посмотрите на это, бум, - сказал Уайтхолл, показав фокус с пальцем.

- Ты говоришь о том, что иногда происходит что-то необъяснимое? - спросил Джонсон.

- Да, какие-то необъяснимые вещи, магия жизни. Каждый день тебя что-то может поразить. Мне кажется, я влюблена в бесконечную возможность этого. Иногда вещи кажутся такими сюрреалистическими, как будто они магические, - ответила Блант.

Дуэйна Джонсона едва ли чем-то удивишь - в самом деле, чего он только не повидал. И тем не менее это для него новое испытание, ведь он снялся в амбициозной приключенческой ленте по мотивам одноименного аттракциона. Ничего не напоминает? Конечно же, "Пиратов карибского моря". Тот же дух авантюризма, та же жажда приключений, только без Джонни Деппа. Зато с Дуэйном Джонсоном. Это ли не настоящий вызов?