Марго Робби получила австралийский «Оскар» после скандала с американским

Голливудская актриса Марго Робби получила несколько наград на Австралийской академии кино и телевизионных искусств. Об этом сообщается на их официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм был отмечен в категории "Международный фильм", приз за лучший фильм и лучшую актрису получила Марго Робби, а за лучшего актера второго плана - Райан Гослинг. Она также получила награду за "Новатор 2024" за успехи как перед камерой, так и за ней, благодаря ее продюсерской компании LuckyChap. Для выхода на ковровую дорожку она предпочла серебряное платье-бюстье.

23 января Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится 10 марта. В списке не оказалось Марго Робби, что вызвало диссонанс в киносфере. По словам Райана Гослинга, он польщен тем, что его номинировали на лучшую мужскую роль второго плана в картине. Однако актер разочарован тем, что Американская академия кинематографических искусств и наук не оценила вклад Марго Робби и Греты Гервиг. По его мнению, работа Марго Робби и Греты Гервиг "должна быть отмечена наряду с работой других очень достойных номинантов".

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