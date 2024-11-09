Известная певица стала лидером по числу номинаций на премию «Грэмми»

Американская певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на музыкальную премию "Грэмми". Как передает Day.Az, список претендентов на награду появился в пятницу, 8 ноября, на официальном сайте.

67-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). В рамках мероприятия номинанты поборются за престижную награду в 94 категориях, Бейонсе представлена в 11 из них.

Следом за 43-летней исполнительницей идут артисты, представленные в семи категориях из 94 - Билли Айлиш, Charli XCX, рэперы Кендрик Ламар и Post Malone. За ними Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт - они получили шесть номинаций.