https://news.day.az/showbiz/1705593.html Известная певица стала лидером по числу номинаций на премию «Грэмми» Американская певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на музыкальную премию "Грэмми". Как передает Day.Az, список претендентов на награду появился в пятницу, 8 ноября, на официальном сайте. 67-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Известная певица стала лидером по числу номинаций на премию «Грэмми»
Американская певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на музыкальную премию "Грэмми". Как передает Day.Az, список претендентов на награду появился в пятницу, 8 ноября, на официальном сайте.
67-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). В рамках мероприятия номинанты поборются за престижную награду в 94 категориях, Бейонсе представлена в 11 из них.
Следом за 43-летней исполнительницей идут артисты, представленные в семи категориях из 94 - Билли Айлиш, Charli XCX, рэперы Кендрик Ламар и Post Malone. За ними Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт - они получили шесть номинаций.
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