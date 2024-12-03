Звезда «Великолепного века» снялся в российском сериале

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит сыграл главную роль в российском проекте "Я к тебе надолго". Об этом сообщает портал "Кино-Театр.Ru", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что сериал стриминг-сервиса "Иви" выйдет в жанре романтического скетчкома, а компанию Озчивиту составила актриса Юлия Калашникова. Сюжет повествует об известном турецком актере, который неожиданно приезжает в гости к россиянке. Известно, что первую из шести серий можно будет посмотреть уже в этом году.