https://news.day.az/showbiz/1712279.html Звезда «Великолепного века» снялся в российском сериале Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит сыграл главную роль в российском проекте "Я к тебе надолго". Об этом сообщает портал "Кино-Театр.Ru", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Звезда «Великолепного века» снялся в российском сериале
Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит сыграл главную роль в российском проекте "Я к тебе надолго". Об этом сообщает портал "Кино-Театр.Ru", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что сериал стриминг-сервиса "Иви" выйдет в жанре романтического скетчкома, а компанию Озчивиту составила актриса Юлия Калашникова. Сюжет повествует об известном турецком актере, который неожиданно приезжает в гости к россиянке. Известно, что первую из шести серий можно будет посмотреть уже в этом году.
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