В сети обсудили внешность дочери звезды «Ворониных»

В сети обсудили внешность дочери звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой.

Как передает Day.Az, актриса опубликовала в личном блоге редкое фото с 13-летней Елизаветой.

"Дочь-красотка. Но почему она блондинка? В папу?", "Уже девушка. Красивая", "А Лиза стала на вас похожа", "Раньше была копия папина, а теперь Катю в ней вижу", "Лиза становится все красивее", "Ни на кого из родителей не похожа", "Интересная внешность", "Как повзрослела и похорошела девочка", "Не узнала вашу дочь, изменилась, повзрослела", - высказались подписчики знаменитости.

Волкова признавалась, что ей тяжело давалось материнство - она не могла нормально высыпаться в течение двух лет. Артистка не хочет повторения подобной истории, поэтому не планирует пополнения в семье.

Актриса состоит в браке с ведущим, хореографом Андреем Карповым. Знаменитость не скрывает, что в 2013 году едва не развелась с супругом. Карпов тогда участвовал в шоу "Танцы со звездами", а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Волкова сильно ревновала мужа и не слышала "голос разума", поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.