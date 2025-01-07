Том Холланд сделал предложение Зендее

Британский актер Том Холланд помолвлен со звездой "Эйфории", американской актрисой Зендеей. Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники, близкие к паре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.

По данным таблоида, актеры пока не приступали к планированию свадьбы, поскольку у них много работы и проектов. В то же время сайт Life & Style со ссылкой на инсайдера писал, что они, напротив, уже планируют узаконить свои отношения в 2025 году. По словам источника, Холланд не может дождаться свадьбы со своей избранницей и рассказывает о предстоящем торжестве своим друзьям.

Другом жениха актер видит своего коллегу Роберта Паттинсона, с которым их связывают "братские отношения" уже много лет. По словам источника Life & Style, Холланду также "вскружила голову перспектива отцовства" из-за отношений звезды "Сумерек" с актрисой Сьюки Уотерхаус.

О помолвке звезд заговорили после церемонии вручения премии "Золотой глобус", где Зендея появилась с кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Однако официального подтверждения о помолвке от самой пары не поступало.