Блейк Лайвли о многомиллионном иске против нее

Юристы Блейк Лайвли отреагировали на многомиллионный иск режиссера Джастина Бальдони против нее и Райана Рейнольдса. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это классическая история: женщина рассказывает о сексуальных домогательствах, а абьюзер пытается переложить вину на жертву", - заявили они.

Представители Лайвли уточнили, что этот прием называется DARVO. Он означает стратегию абьюза: отрицать, атаковать и менять местами жертву и обидчика.