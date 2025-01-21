https://news.day.az/showbiz/1724358.html Блейк Лайвли о многомиллионном иске против нее Юристы Блейк Лайвли отреагировали на многомиллионный иск режиссера Джастина Бальдони против нее и Райана Рейнольдса. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Это классическая история: женщина рассказывает о сексуальных домогательствах, а абьюзер пытается переложить вину на жертву", - заявили они.
Блейк Лайвли о многомиллионном иске против нее
Юристы Блейк Лайвли отреагировали на многомиллионный иск режиссера Джастина Бальдони против нее и Райана Рейнольдса. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Это классическая история: женщина рассказывает о сексуальных домогательствах, а абьюзер пытается переложить вину на жертву", - заявили они.
Представители Лайвли уточнили, что этот прием называется DARVO. Он означает стратегию абьюза: отрицать, атаковать и менять местами жертву и обидчика.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре