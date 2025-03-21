Бейонсе и Jay-Z захотели подать в суд на Канье Уэста

Артисты Бейонсе и Jay-Z решили подать в суд на Уэста из-за его поста о близнецах. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бейонсе и Jay-Z обсуждают возможные шаги по урегулированию ситуации после оскорбительного поста Уэста, который он потом удалил.

"Jay-Z и Бейонсе знают о постах, которые Канье уже успел удалить, и обсуждают, как они решат эту ситуацию. Они рассматривают как частный порядок, так и обращение в суд", - сообщил инсайдер.

Он также добавил, что пара "абсолютно не потерпит подобных слов" и считает высказывания Уэста "вульгарными и оскорбительными".