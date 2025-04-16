Фильм «Шоугерл» с Памелой Андерсон выйдет в сети

Фильм "Шоугерл" выйдет 17 апреля в онлайн-кинотеатре KION. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе платформы, передает Day.Az.

Картина рассказывает о танцовщице Шелли, которая достигла своей мечты и стала участницей ревю Razzle Dazzle в 1987 году. Ради своей карьеры она пожертвовала отношениями с родителями, которые не смогли принять ее выбор. В фильме Шелли пытается удержаться на плаву спустя 30 лет карьеры и не отставать от юных коллег.

В главной роли Памела Андерсон, которая впервые за долгое время вернулась в кино ради этого проекта. До этого она снялась в картине "Плейбой под прикрытием" в 2018 году. Также в картине сыграли Бренда Сонг ("Социальная сеть"), Кирнан Шипка ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Дэйв Батиста ("Стражи Галактики"), Джейми Ли Кертис ("Достать ножи").

"Шоугерл" получила специальный приз жюри на фестивале в Сан-Себастьяне, а Памела Андерсон была награждена премией "Золотая малина". Проект был дважды номинирован на "Золотой глобус" и вошел в шорт-листы премий "Гильдии актеров" и "Британской академии".