Ирина Шейк и другие супермодели снялись для Zara

Супермодели Ирина Шейк и Виттория Черетти и еще 48 супермоделей снялись для рекламы Zara в честь 50-летия бренда. Об этом сообщает Harper, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пятницу, 9 мая, свой 50-й день рождения отметил испанский бренд Zara. В сотрудничестве с легендарным фэшн-фотографом Стивеном Майзелем бренд снял рекламную кампанию, для которой привлек 50 супермоделей. Среди них заметили Ирину Шейк, Витторию Черетти, Линду Евангелисту, Адриану Лиму, Эмбер Валлетту, Карлу Бруни, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд, Карли Клосс, Наоми Кэмпбелл, Наташу Поли, Сашу Пивоварову, Паулину Поризкову и других.

Модели позировали в различных черных вечерних нарядах, стилизованных Карлом Темплером. Они также спели хит Донны Саммер 1977 года "I Feel Love". В ролике также снялась Марта Ортега Перес, дочь соучредителя Inditex и Zara Амансио Ортега Гаона.

"Эта кампания - свидетельство всего, что создали команды Zara за последние пять десятилетий. Чествование их энтузиазма, таланта и безграничного творчества", - заявила она.