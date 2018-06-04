Азербайджан опередил соседние страны в рейтинге качества автодорог

Азербайджан занял 36-ое место в рейтинге качества автомобильных дорог по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018, набрав 4,8 балла.

В рейтинг попали 137 стран мира. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи баллов, при этом ни одно из государств не набрало высший балл.

По качеству дорожной инфраструктуры Азербайджан опередил многие соседние государства: Армению (85 место - 3,7 балла), Грузию (82 место - 3,8 балла), Россию (114 место - 2,9 балла), Казахстан (115 место - 2,9 балла), Украину (130 место - 2,4 балла). Турция с пятью баллами расположилась на 30-м месте.

Самые худшие дороги оказались в Мавритании, которая получила два балла ровно. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла.

Лучшими в рейтинге признаны Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (шесть баллов), Португалия (шесть баллов), Австрия (шесть баллов), а также США (5,7 балла).

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