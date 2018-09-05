Как морально подготовить ребенка к школе? - советы азербайджанского врача

Начало учебы в школе - качественной новый период в жизни и, конечно же, непростая психологическая нагрузка на неокрепший организм ребенка.

Как помочь малышу преодолеть или смягчить этот стресс, чтобы первые впечатления от школы не подействовали на здоровье и не отложились подсознательно негативными впечатлениями на последующие годы?

В этом деле, особенно в дошкольный период, роль родителей просто неоценима.

Приведем 7 простых рекомендаций, которые могут облегчить привыкание малыша к новому важному этапу своей жизни:

1. Заранее начните психологически и физически готовить ребенка к школе. Поговорите, зачем важно и нужно учиться в школе. Расскажите о своих школьных воспоминаниях, не идеализируя, но и не отзываясь о школе негативно. Постепенно приучайте будущего школьника пораньше вставать утром, приближая это к искомому времени пробуждения, для того, чтобы вовремя приходить на уроки.

2. До начала обучения погуляйте с малышом во дворе школы, познакомьте с будущей учительницей, покажите школу и класс. Так ребенок легче привыкнет к новой обстановке.

3. Дома в игровой форме создайте сцену школьного урока: поставьте стульчики, посадите на них потенциального школьника, его братьев и сестер, если таковых нет, то используйте любимые игрушки ребенка и т. п. Задавайте простые вопросы, подбодрите ребенка за правильный ответ, объясняйте правила поведения в школе и за партой. В целом, здесь все зависит от воображения и творческих способностей родителей.

4. Периодически говорите малышу, что он очень способный и у него в школе все будет получаться. Ни в коем случае нельзя запугивать ребенка страшилками, вроде того, что в школе сложно учиться и т.п.

5. Школьные принадлежности покупайте обязательно вместе с детьми. Советуйтесь, прислушивайтесь, при необходимости объясняйте и обосновывайте, почему вы предпочитаете купить ту или иную тетрадь, карандаш, папку, портфель... В будущем это будет стимулировать ребенка осознанно использовать и приобретать необходимую ему принадлежность.

6. Сделайте первый школьный день запоминающимся, красочным и важным праздником. Обсудите с ребенком, какое блюдо приготовить в этот день, кого из близких и любимых гостей пригласить на вечер отметить это знаменательное событие, куда пойти погулять.

7. Не рекомендуется перегружать первоклассника, особенно в начале первого учебного года, дополнительными занятиями или секциями по иностранному языку, музыке и т.д. Это увеличивает нагрузку на психику и напрягает работу зрительного органа малыша. Полезными могут оказаться гимнастика, плавание, настольный теннис, танцы, которые будут способствовать улучшению кровообращения, укреплению иммунитета, снижению общего напряжения организма.

Гусейн Габулов,

доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней АМУ