С сегодняшнего дня в связи с мероприятиями, связанными с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1 движение по улицам Бакинского городского кольца будет ограничено. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Начальник отдела сказал, что с этого дня по территории, которая именуется Бакинским городским кольцом, в направлении площади "Азнефть" - с Баилово в направлении 20-го участка и юга, в то же время в направлении Дома правительства - от пересечения улиц Узеира Гаджибекова и Афияддина Джалилова с улицей Юсифа Сафарова, также улицы Лермонтова с парком имени Ахундова и его окрестностями, особенно в направлении улиц Ахмеда Джавада и Истиглалият, Бюньята Сафарова, Шейха Шамиля, вдоль Приморского национального парка, на проспектах Нефтчиляр, Бюль-бюля, площади Азадлыг, улицах Пушкина, Хагани, Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, площади Гоша Гала, Молодежи, улицах Истиглалият, Ниязи, а также других улицах и проспектах, пересекающихся с указанными будут введены ограничения на движение автомобилей, изменено направление движения.

Движение по указанным направлениям будет в основном регулироваться от 14-го километра Сальянского шоссе по третьей кольцевой дороге через Ясамальский район, а также через Бадамдарское шоссе.

"Для избежания образования заторов и плотности движения просьба к водителям использовать в качестве альтернативы дороги от пересечений улиц Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова, Юсиф Сафарова и 28 Мая по улицам и проспектам Бакиханова, Наримана Нариманова, Иншаатчылар, Гусейна Джавида, Парламента, Метбуат, Зии Буньядова, Микаила Мушвига", - сказал Асадов.

В то же время, как отметил Асадов, для снижения плотности движения транспорта в Баку, обеспечения удобного, бесперебойного передвижения пешеходов и транспортных средств, желающим прибыть в столицу жителям регионов с 18 по 30 апреля рекомендуется использовать общественный транспорт, маршрутные автобусы.

По словам начальника отдела, на территории, именуемой Бакинским городским кольцом расставлены дорожные знаки. "Водители должны двигаться, соблюдая данные знаки", - сказал он.

Напомним, что в связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1 для удобной и безопасной перевозки пассажиров изменится схема движения автобусов №№ 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1, курсирующих по улицам Бакинского городского кольца и близлежащим улицам.

Автобусы будут работать по альтернативным улицам. В дни, когда движение на дорогах будет ограничено, будет обеспечена беспрерывная работа автобусов регулярных маршрутов.

Изменения останутся в силе до завершения мероприятия.

Напомним, что Гран При Азербайджана Формула 1 пройдут в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.