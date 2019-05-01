/society/1116292.html Пожар в жилом доме в Сумгайыте, жильцы эвакуированы
Пожар в жилом доме в Сумгайыте, жильцы эвакуированы
В жилом доме в городе Сумгайыт сгорел электрощит.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в 12-м микрорайоне. Так, на 3-м этаже одного из подъездов дома номер 4, в электрощите началось возгорание, в результате чего сгорели 8 счетчиков. Ввиду токсичности дыма, 12 жильцов, преимущественно с верхних этажей, были эвакуированы в безопасную зону.
Пожар был предотвращен. Пострадавших нет.
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