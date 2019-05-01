В жилом доме в городе Сумгайыт сгорел электрощит. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в 12-м микрорайоне. Так, на 3-м этаже одного из подъездов дома номер 4, в электрощите началось возгорание, в результате чего сгорели 8 счетчиков.  Ввиду токсичности дыма, 12 жильцов, преимущественно с верхних этажей, были эвакуированы в безопасную зону. 

Пожар был предотвращен. Пострадавших нет.