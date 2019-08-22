В Баку ограблен автомобиль.

Как сообщили ONA в МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 27-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции, задержан житель Евлахского района Ф.Мамедов, который подозревается в краже мобильного телефона, совершенном 21 августа на Тбилисском проспекте из автомобиля марки "Daewoo", принадлежащего жителю города Баку Г.Акбарову, путем проникновения через открытое окно, передает Day.Az.

Министерство обратилось к владельцам транспортных средств и водителям: "Еще раз доводим до сведения наших граждан, чтобы они при парковке автомобилей или при отлучении на короткое время закрывали двери транспортных средств, не оставляли там ценные вещи".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!