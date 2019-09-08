Государственный экзаменационный центр проводит дополнительный экзамен для школьников, которые не смогли участвовать в выпускных экзаменах по уважительной причине.

Как сообщает со ссылкой на Day.Az, экзамены проводятся в Баку и Гяндже.

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