https://news.day.az/society/1154157.html Абитуриентам дали еще один шанс: проводится дополнительный экзамен
Абитуриентам дали еще один шанс: проводится дополнительный экзамен
Государственный экзаменационный центр проводит дополнительный экзамен для школьников, которые не смогли участвовать в выпускных экзаменах по уважительной причине.
Как сообщает со ссылкой на Day.Az, экзамены проводятся в Баку и Гяндже.
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