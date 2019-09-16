https://news.day.az/society/1156701.html Страшная авария на трассе Баку-Шамахы, есть погибший и раненый
Страшная авария на трассе Баку-Шамахы, есть погибший и раненый
На дороге Баку-Шамахы произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие случилось на участке Гобустанского района автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах.
Водитель автомобиля марки RAV 4, житель Баку Алыев Ариф Мустафа оглу 1967 года рождения потерял управление, и машина, столкнувшись с придорожным столбом, перевернулась. В результате водитель погиб на месте, а пассажир - житель Шамахинского района Исаев Абилхан Шахиб оглу помещен в больницу с телесными повреждениями различной тяжести.
По факту ведется расследование.
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