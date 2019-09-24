В Военной Академии Вооруженных сил в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) с участием экспертов НАТО проводится тренинг педагогов-инструкторов. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Целью тренинга является оказание помощи совершенствованию педагогического потенциала специальных военно-учебных заведений путем подготовки ведущих педагогов-инструкторов за счет кадровых ресурсов министерства.

Участникам, успешно завершившим тренинг, который будет проходить до 27 сентября, выдадут сертификаты.

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