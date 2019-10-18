24 октября в бутике Emporio Armani по адресу ул. Расула Рзы, 1/16, состоится показ зимней коллекции бренда с участием стилиста бренда, который посетит Баку специально с целью участия в этом мероприятии.

Стилист не только сам подберет все total lоok-и для показа, но и будет знакомиться и общаться с гостями, а самое главное - у посетителей будет шанс записаться на личную консультацию на следующий день, 25 октября, и поработать над своим стилем.

Зимняя коллекция бренда поражает своим шиком и великолепием. Каждая модель сама по себе - произведение искусства, которое, отвечая последним трендам, при этом является тем предметом одежды, с которым вы не захотите расставаться и через десять лет, надевая снова и снова, и продолжая ловить восхищенные взгляды. Тут и пуховики с роскошной вышивкой и контрастной подкладкой, и шелковые платья, струящиеся по фигуре, и костюмы, которые, сохраняя деловой тон, при этом подчеркивают вашу женственность и изящество, и сатиновые пальто, которые вы не захотите снять даже в помещении.

Emporio Armani - самая популярная из всех линеек Армани, которая является олицетворением настоящего итальянского стиля и шика. Созданный для молодых городских жителей 25-35 лет, сегодня бренд привлекает мужчин и женщин почти всех возрастов, которые хотят одеваться стильно, ярко, выразительно - одним словом, по-итальянски.

Спешите попасть на мероприятие, которое пройдет по алресу ул. Расула Рзы, 1/16.

Тел: +99450 250 3797

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