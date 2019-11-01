Государственная служба автомобильного транспорта Азербайджана и ООО "Азерпочт" представили совместный проект по обеспечению комфорта пассажиров. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу.

Теперь жители Загатальского района могут приобрести билеты на междугородние автобусные рейсы как на автовокзале, так и в ближайшем почтовом отделении.

Отмечается, что билеты можно будет приобрести, предоставив удостоверение личности.

Соответствующая работа по реализации проекта уже началась и в других городах и регионах страны. Это поможет ускорить процесс перехода к единой билетной системе.

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