В Баку и регионах страны проходит акция "Üçrəngli Bayrağın Kölgəsində Mən", посвященная Дню Государственного флага Азербайджана - 9 ноября, организованная общественным объединением "İrəli" (Вперед). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе "İrəli".

Организаторы призывают всех жителей страны вывешивать флаг Азербайджан на зданиях и офисах, различных спортивных и культурных центрах, вузах и торговых объектах и т.д., в том числе азербайджанцев, проживающих за рубежом. А также делиться фото в социальных сетях под хештегом #bayraqmenliyimdir . Председатель İrəli Миргасан Сеидов отметил, что акция носит патриотический характер.

Современный государственный флаг Азербайджана был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Голубой цвет символизирует тюркизм, красный - современное общество, демократию, прогресс, зелёный - ислам. В центре флага - белый полумесяц и белая восьмиконечная звезда. После падения АДР и создания советской власти 28 апреля 1920 года от трехцветного флага отказались. Этот флаг вновь был принят по инициативе великого лидера Гейдара Алиева 17 ноября 1990 года по решению Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики как государственный флаг автономии. Тогда Верховный меджлис НАР обратился с ходатайством в Верховный Совет Азербайджанской ССР о признании трехцветного флага официальным государственным символом Азербайджана. После обретения Азербайджаном независимости 5 февраля 1991 году Верховный Совет Азербайджана объявил триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем Государственным флагом Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанному 17 ноября 2009 года об учреждении Дня государственного флага, каждый год 9 ноября отмечается как День Государственного флага Азербайджана.

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