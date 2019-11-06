В Мингячевирском районе назначен новый прокурор, передает Day.Az.

Приказ об этом подписал генеральный прокурор Закир Гаралов.

Согласно приказу, Эльмар Джамалов, ранее исполнявший обязанности прокурора Шекинского района, назначен прокурором Мингячевирского района.

Информацию подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın