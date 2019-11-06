https://news.day.az/society/1173221.html В Мингячевир назначен новый прокурор
В Мингячевир назначен новый прокурор
В Мингячевирском районе назначен новый прокурор, передает Day.Az.
Приказ об этом подписал генеральный прокурор Закир Гаралов.
Согласно приказу, Эльмар Джамалов, ранее исполнявший обязанности прокурора Шекинского района, назначен прокурором Мингячевирского района.
Информацию подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре