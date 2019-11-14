По сравнению с предыдущими годами число обращений в ОАО "Азеристиликтеджхизат" увеличилось.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель председателя АО Ильхам Мирзалиев, передает Day.Az.

По его словам, десять лет назад некоторые дома и объекты не были заинтересованы в обращении в структуру, если 10 лет назад поступало 10-12 обращений по восстановлению отопления, сегодня эта цифра измеряется в сотнях.

По словам Мирзалиева, до настоящего времени было создано 1700 пунктов отопления, более чем в 1500 жилых зданиях и свыше чем в 400 школах была проведена система отопления. В целом, отопительная система восстановлена в более чем 2700 жилых зданиях.