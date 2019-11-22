https://news.day.az/society/1178268.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшие и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшие и пострадавшие
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в министерстве внутренних дел, 21 ноября в поселке Баладжары Бинагадинского района столкнулись два автомобиля марки "Mercedes", за рулем которых находились жители города Баку И.Абдуллаев и М.Казымов, передает Day.Az.
В результате аварии пассажиры И.Абдуллаева - жители столицы Сурхай Аббасов и Кифаят Мамедова скончались на месте происшествия, он сам и другой водитель были госпитализированы.
Проводится расследование.
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