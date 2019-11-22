В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в министерстве внутренних дел, 21 ноября в поселке Баладжары Бинагадинского района столкнулись два автомобиля марки "Mercedes", за рулем которых находились жители города Баку И.Абдуллаев и М.Казымов, передает Day.Az.

В результате аварии пассажиры И.Абдуллаева - жители столицы Сурхай Аббасов и Кифаят Мамедова скончались на месте происшествия, он сам и другой водитель были госпитализированы.

Проводится расследование.