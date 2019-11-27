Крайне необходимо определение Мардакяна в качестве подцентра. Простое определение его в будущем как зоны строительства жилья несколько опасно. Всем известно, что это зона отдыха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала ректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета Гюльчохра Мамедова в ходе обсуждения подходов в генеральном плане города Баку.

По ее словам, Мардакян должен оставаться зоной отдыха.

"Мардакян имеет большой туристический потенциал. Поэтому просим пересмотреть этот вопрос. Я озвучила не только свое мнение, но и мнение ряда специалистов нашего университета", - сказала Мамедова.

Она добавила, что в генеральном плане предусмотрено перемещение вузов к озеру Ходжасан.

"Для решения транспортных проблем вузов в центре города, было бы целесообразно их перемещение чуть подальше и создания там лучших условий. Но также очень важно наличие в этой местности линии метро", - подчеркнула Гюльчохра Мамедова.