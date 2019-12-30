https://news.day.az/society/1190175.html В Агдаше сгорела главная новогодняя елка района - ВИДЕО
В Агдаше сгорела главная новогодняя елка района - ВИДЕО
В Агдашском районе Азербайджана сгорела новогодняя елка, установленная в райцентре в связи с праздничными торжествами.
Как передает АПА со ссылкой на МЧС, прибывшим пожарным удалось предотвратить распространение огня, передает Day.Az.
Сгоревшая елка была искусственной и достигала высоту до 10 метров.
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