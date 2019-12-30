В Агдашском районе Азербайджана сгорела новогодняя елка, установленная в райцентре в связи с праздничными торжествами.

Как передает АПА со ссылкой на МЧС, прибывшим пожарным удалось предотвратить распространение огня, передает Day.Az.

Сгоревшая елка была искусственной и достигала высоту до 10 метров.