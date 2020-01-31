"Роскосмос" опубликовал снимки ночного Баку, сделанные космонавтом Олегом Короненко с борта Международной космической станции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, помимо российских городов на кадрах с борта МКС запечатлены ночные огни Нью-Йорка, Вашингтона, Лас-Вегаса, Лондона, Стамбула, Афин, Тегерана, Мумбаи, Токио, Рима, Шанхая и др. мегаполисов, а также снимки Земли, Луны и популярных географических объектов.

56-летний О.Короненко является 106-м по счету российским космонавтом. Он 5 раз выходил в открытый космос.