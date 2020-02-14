https://news.day.az/society/1202993.html В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
На станции метро "Мемар Аджеми" женщина упала на рельсы.
Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, по этой причине возникла 10-минутная задержка в движении поездов.
Б.Мамедов отметил, что женщина была передана в отдел полиции, уточняется ее личность.
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