На станции метро "Мемар Аджеми" женщина упала на рельсы.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, по этой причине возникла 10-минутная задержка в движении поездов.

Б.Мамедов отметил, что женщина была передана в отдел полиции, уточняется ее личность.