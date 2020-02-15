https://news.day.az/society/1203428.html В Сумгайыте автомобиль врезался в дерево - ФОТО
В Сумгайыте автомобиль врезался в дерево - ФОТО
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Зульфу Гаджиева.
Водитель легкового автомобиля марки Mercedes, чтобы не сбить пешехода, направил автомобиль на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобиль пришел в непригодное состояние. На дороге образовался затор. После вмешательства дорожной полиции движение транспорта было восстановлено.
Ведется расследование.
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