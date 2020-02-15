В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Зульфу Гаджиева.

Водитель легкового автомобиля марки Mercedes, чтобы не сбить пешехода, направил автомобиль на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобиль пришел в непригодное состояние. На дороге образовался затор. После вмешательства дорожной полиции движение транспорта было восстановлено.

Ведется расследование.