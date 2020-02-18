https://news.day.az/society/1204021.html Названо количество пострадавших при пожаре в торговом центре "Садарак"
Названо количество пострадавших при пожаре в торговом центре "Садарак"
Пожар в торговом центре "Садарак" потушен. К тушению пожара было привлечено пять бригад скорой помощи, сообщает Day.Az со ссылкой на Объединение по управлению медицинских территориальных подразделений (TƏBİB).
На месте происшествия помощь была оказана 9 лицам, один человек с травмой головы доставлен в Клинический медцентр.
Отметим, что сегодня утром в торговом центре "Садарак" в поселке Локбатан в Баку вспыхнул пожар.
Возгорание произошло под навесом в первой зоне торгового центра.
Сообщается, что огонь перекинулся на несколько магазинов.
На место происшествия были привлечены живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС.
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