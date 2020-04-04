На Баилово продолжаются дезинфекционные работы в жилом районе

В жилом районе поселка Баилово продолжаются просветительские и дезинфекционные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Парке Ванникова, расположенном в Сабаильском районе на улице Гурбана Аббасова, общей площадью 500 квадратных метров, а также в части общего пользования 32 многоквартирных жилых дома, расположенных на 9 улицах, где в общей сложности проживают 5300 жителей, и вокруг 94 частных жилых домов при организации исполнительной власти Сабаильского района были проведены повторные дезинфекционные работы.

Согласно сообщению, установленные в парке сиденья, световые столбы, ящики для отходов и высаженные здесь цветочные кусты, различные виды деревьев дезинфицированы специальными лекарственными растворами.

В то же время мобильные группы, созданные при Исполнительной власти Сабаильского района в связи с соблюдением требований и правил особого карантинного режима, продолжают просветительские мероприятия в местах массового скопления населения. В ходе беседы пожилым людям, молодежи, гуляющим вместе, другим гражданам поручено соблюдать решения, принятые Оперативным штабом при Кабинете министров.