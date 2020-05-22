Рамин Байрамлы: Среди скончавшихся от вируса выросло число лиц в возрасте 40-49 лет

Среди скончавшихся от вируса выросло число лиц в возрасте 40-49 лет.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает Day.Az.

По его словам, сегодня все указывают на то, что ситуация в стране под контролем.

"Противоэпидемические мероприятия продолжают давать свои плоды. Однако, и граждане должны вносить свой вклад в это дело", - подчеркнул Рамин Байрамлы.