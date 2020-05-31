В Баку увеличено время работы кафе и ресторанов в период карантина

31 мая с 00:00 в Азербайджане увеличено время работы кафе и ресторанов в период особого карантинного режима.

Как передает Day.Az, решение об этом Оперативный штаб при Кабинете министров огласил в пятницу, 29 мая

Согласно решению, кафе, рестораны, чайные дома, а также все объекты общепита в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране и в Абшеронском районе смогут обслуживать посетителей с 08.00 до 22.00. При этом в них запрещается подавать кальяны, собираться более 10 человек и проводить массовые мероприятия.

Напомним, что срок особого карантинного режима в стране был продлен до 00:00 15 июня 2020 года. В то же время часть ограничений была смягчена.