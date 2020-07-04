ИВ Баку о тестировании сотрудников на COVID-19

Сотрудники Исполнительной власти (ИВ) Баку с начала пандемии периодически проверяются на наличие коронавирусной инфекции, поскольку в силу своей деятельности больше контактируют с гражданами, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть Баку.

"Нынешняя проверка - одна из очередных", - сказали в ИВ.

В городской исполнительной власти также отметили, что до настоящего времени среди сотрудников не было выявлено фактов заражения.