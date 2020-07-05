МЧС Азербайджана о пожаре на крупной фабрике в Баку

МЧС Азербайджана продолжает принимать неотложные меры по тушению пожара на фабрике по производству в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, наряду с мерами по борьбе с пожаром соответствующие силы министерства вывозят уцелевшие товары и материалы на заводе, а также на его складе, из данного участка.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.