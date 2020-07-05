Полиция нагрянула в отель "Fairmont Baku"

Полиция проводит операцию в отеле "Fairmont Baku".

Как сообщает Day.Az, ранее была распространена информация о том, что указанный отель нарушил правила особого карантинного режима.

Данный факт вызвал негодование у пользователей социальных сетей.