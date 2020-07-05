https://news.day.az/society/1250863.html Полиция нагрянула в отель "Fairmont Baku" - ВИДЕО
Полиция нагрянула в отель "Fairmont Baku" - ВИДЕО
Полиция проводит операцию в отеле "Fairmont Baku".
Как сообщает Day.Az, ранее была распространена информация о том, что указанный отель нарушил правила особого карантинного режима.
Данный факт вызвал негодование у пользователей социальных сетей.
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