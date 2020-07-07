Возвращены 305 транспортных средств, пытавшихся проехать через посты

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Гёранбоя, Гёйгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 06.07.2020 до 00:00 07.07.2020 1332 человека, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, а за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 - 149 человек. В целом, к административной ответственности были привлечены 1482 участника движения.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 100 транспортных средств, в том числе 40 - в направлении районов, 60 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах возвращены 84 транспортных средств, в том числе 40 - в направлении районов, 45- в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия возвращены 102 транспортных средства, в том числе 70 - в направлении районов, 50 - в направлении столицы.

Всего возвращены 305 транспортных средств.