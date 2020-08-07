TƏBİB о возможности ужесточения карантинного режима в сентябре

Наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Однако в осенние месяцы ожидаются пик заражения, а также сезонные заболевания.

Как передает Day.Az об этом qazet.az сообщила пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева.

Она отметила, что, несмотря на значительное сокращение числа зараженных коронавирусом, как отмечалось на последнем брифинге, в Азербайджане, как и во всем мире, предпринимается ряд профилактических мер.

"Осенью ожидается пиковый уровень заболевания и сезонный грипп, отмечала Ягут Гараева. Было сказано, что мы готовимся к этому, увеличиваем количество коек. В любом случае вирус продолжает оставаться в Азербайджане. Схожая ситуаци происходит и в мире. В один период резко увеличилось число зараженных, и пациенты с легкими симптомами лечились дома. Иметь в наличие запасы дополнительных коек всегда будет кстати. Мы хотим предоставлять услуги более высокого качества", - сказала Равана Алиева.

В таком случае ожидается ли повторное ужесточение режима строгого карантина?

Отвечая на этот вопрос, она отметила, что хотя сложившаяся ситуация создает условия для смягчения, делать какие-либо прогнозы на осень пока рано. Эксперты также говорят, что может применяться строгий режим карантина, если снова произойдет рост числа коронавирусных инфекций. В таком случае SMS-разрешение может быть восстановлено, а многие рабочие места могут быть приостановлены.

Следует подчеркнуть, что применение строгого карантинного режима может зависеть только от решения Оперативного штаба.