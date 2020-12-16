https://news.day.az/society/1298831.html Скончалась первая женщина-педиатр Азербайджана Адиля Намазова
Скончалась первая женщина-педиатр Азербайджана Адиля Намазова
Азербайджанская наука понесла тяжелую утрату.
Как передает Day.Az, об этом сообщила руководитель пресс-службы Азербайджанского медицинского университета Гюнель Асланова.
16 декабря на 94-м году жизни скончалась видный ученый Азербайджана, известный педиатр, доктор медицинских наук, профессор, академик Адиля Намазова.
Первая женщина-педиатр Азербайджана Адиля Намазова родилась в 1926 году в Агдамском районе, в 1949 году окончила Азербайджанский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность Адиля Намазова начала в Агдамской центральной районной больнице.
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