Новая платная парковка в центре Баку

В центре Баку на улице А. Пушкина, перед Железнодорожной больницей, создана новая платная парковка, соответствующая всем современным стандартам, сообщает Day.Az.

Эта территория до настоящего времени пустовала, используясь как простая стоянка.

Данная территория благоустраивается ЗАО "Азербайджанские железные дороги", наносится дорожная разметка для парковки автомобилей. Она огорожена и имеет один вход-выход.

Сотрудники структуры сказали, что её стоимость будет такой же, как и на других парковках.