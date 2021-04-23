https://news.day.az/society/1336463.html Представлено расписание видеоуроков на 23 апреля - ФОТО
Представлено расписание видеоуроков на 23 апреля - ФОТО
Министерство образования Азербайджана представило расписание видеоуроков на пятницу, 23 апреля.
Они проводятся посредством передачи "Время уроков", транслируемой на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş, передает Day.Az.
Ознакомиться с этой программой также можно на портале video.edu.az и на странице "Время уроков" в Facebook.
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