В Минздраве пояснили, почему вакцину «Vaxzevria» будут вводить людям старше 60 лет

"Вакцина против COVID-19, произведенная Оксфордским университетом в Великобритании, была прописана людям старше 60 лет в соответствии с инструкциями производителя и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения".

Об этом сообщили в Минздраве в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.

В ведомстве также разъяснили применение вакцины в 6 регионах: "Вакцина сначала будет использоваться в крупных городах с большим населением. После этого охват будет расширен", - отметили в Минздраве.

Отметим, что использование вакцины "Vaxzevria" в Азербайджане начнется 3 мая.