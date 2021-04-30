https://news.day.az/society/1338809.html В Минздраве пояснили, почему вакцину «Vaxzevria» будут вводить людям старше 60 лет
В Минздраве пояснили, почему вакцину «Vaxzevria» будут вводить людям старше 60 лет
"Вакцина против COVID-19, произведенная Оксфордским университетом в Великобритании, была прописана людям старше 60 лет в соответствии с инструкциями производителя и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения".
Об этом сообщили в Минздраве в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.
В ведомстве также разъяснили применение вакцины в 6 регионах: "Вакцина сначала будет использоваться в крупных городах с большим населением. После этого охват будет расширен", - отметили в Минздраве.
Отметим, что использование вакцины "Vaxzevria" в Азербайджане начнется 3 мая.
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