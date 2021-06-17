https://news.day.az/society/1353417.html Погибшим в ДТП в Лачине азербайджанским военнослужащим будет присвоен статус шехида
Погибшим в ДТП в Лачине азербайджанским военнослужащим будет присвоен статус шехида
Военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС), погибшим в аварии, будет присвоен статус шехида.
Об этом АПА сообщили в ГПС, передает Day.Az.
Сообщается, что в соответствии с законодательством, нашим военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида.
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