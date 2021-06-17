Погибшим в ДТП в Лачине азербайджанским военнослужащим будет присвоен статус шехида

Военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС), погибшим в аварии, будет присвоен статус шехида.

Об этом АПА сообщили в ГПС, передает Day.Az.

Сообщается, что в соответствии с законодательством, нашим военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида.