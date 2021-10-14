Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 33 441 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 12 763, вторую дозу получили 20 678 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 106 934, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 929 657, вторую дозу получили 4 177 277 человек.