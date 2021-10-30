https://news.day.az/society/1397683.html Сколько граждан Азербайджана получают пенсию по возрасту? - ЦИФРА
Сколько граждан Азербайджана получают пенсию по возрасту? - ЦИФРА
В сентябре 2021 года число граждан Азербайджана, получающих пенсию по возрасту, превысило 709 тысяч.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ).
По данным фонда, из общего числа получающих пенсию по возрасту 39,7 процента - мужчины, 60,3 процента - женщины.
Отметим, что на первое июля 2021 года в ГФСЗ состояли на учете 1 миллион 214,1 тысячи пенсионеров, что составляет 12,1 процента численности населения.
Размер пенсий, пособий, стипендий и адресной соцпомощи, выплаченных за восемь месяцев текущего года, составил около четырех миллиардов манатов.
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