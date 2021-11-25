https://news.day.az/society/1407829.html Обеспечено водоснабжение Кяльбаджарского района
Обеспечено водоснабжение Кяльбаджарского района
В соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" продолжает проводить работы по восстановлению и реконструкции систем водоснабжения на освобожденных территориях.
Как сообщили в четверг Day.Az в ОАО, в освобожденном Кяльбаджарском районе были приняты неотложные меры и обеспечено водоснабжение города Кяльбаджар, а также военных и гражданских объектов.
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