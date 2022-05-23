https://news.day.az/society/1464122.html В Хызы перевернулся грузовик, есть пострадавшие
В Хызы перевернулся грузовик, есть пострадавшие
В Хызинском районе перевернулся грузовик, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az,об этом сообщат пресс-служба МЧС.
Сообщается, что на горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в поселке Ситалчай грузовик Shacman перевернулся на обочину.
Прибывшие на место происшествия соответствующие спасательные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС вытащили водителя с различными травмами из деформированного транспортного средства и передали его по назначению.
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