В Хызинском районе перевернулся грузовик, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az,об этом сообщат пресс-служба МЧС.

Сообщается, что на горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в поселке Ситалчай грузовик Shacman перевернулся на обочину.

Прибывшие на место происшествия соответствующие спасательные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС вытащили водителя с различными травмами из деформированного транспортного средства и передали его по назначению.