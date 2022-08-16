Авария на проспекте 8 Ноября
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Сегодня в Хатаинском районе произошло серьезное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на проспекте 8 Ноября (возле кафе "Наргиле") автомобиль марки Chevrolet Cruze столкнулся с двумя другими транспортными средствами.

Водитель Chevrolet Cruze, столкнувшийся с автомобилями Mercedes и BMW, получил травмы различной степени тяжести.

На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Представляем кадры, сделанные после аварии: