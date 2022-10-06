В Физули задержаны граждане, пытавшиеся незаконно проникнуть на неразминированные территории

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Физулинского района, были задержаны и привлечены к административной ответственности лица, совершившие попытку незаконного проникновения на освобожденные от оккупации и не полностью разминированные территории.

Как сообщила Day.Az бардинская региональная группа пресс-службы МВД, местные жители Хаял Гулиев и Сахиль Рустамов были задержаны при попытке въехать на освобожденные территории на автомобилях, которые были остановлены правоохранителями на посту в порядке обязательного контроля.

В ходе проверок было установлено, что у этих лиц нет соответствующих разрешений. В их отношении были составлены протоколы.

Решением суда Х.Гулиев арестован на 10 дней, а С.Рустамову назначили штраф.