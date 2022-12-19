Состоялось официальное открытие NARGIS CITY - инсталляция c более 100 кг пряничного теста

В торговом центре Port Baku Mall состоялось официальное открытие выставки NARGIS CITY, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В этом году открытие пряничного городка совпало с десятилетним юбилеем журнала NARGIS. Идея проекта принадлежит главному редактору журнала NARGIS Ульвие Махмуд.

На открытии присутствовали представители различных компаний, блогеры, партнеры и друзья журнала NARGIS, взрослые и дети. Подарки в виде пряничных человечков и новогодних открыток сделали атмосферу мероприятия еще более теплой и праздничной.

К созданию пряничного городка были привлечены самые талантливые кондитеры страны. На создание инсталляции ушли 35 кг муки, 12 кг масла, 180 яиц, 20 кг меда, 4 кг имбиря, по 2 кг кардамона и корицы и т.д. - в целом 101 кг пряничного теста. Пряничные домики, человечки и новогодние елки, каток и железная дорога, облака и воздушные шары под куполом привели в восторг как взрослых, так и детей. Верхнюю часть инсталляции, заключенную в стеклянный шар, украсила новогодняя елка. Мероприятие проходило под аккомпанемент живой музыки. Экспозиция сопровождается QR-кодами, с помощью которых можно получить краткую информацию о партнерах, перейдя на их сайт. Выставка будет открыта до 15 января 2023 года. Вход свободный.

Команда NARGIS выражает благодарность за поддержку компании Mastercard, Бакинскому порту, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", МЧС Азербайджана, банку ABB, отелю Chenot Palace Gabala, компании Coca-Cola Азербайджан, Операционной компании Baku City Circuit, Azerbaijan Marine and Engineering Consultants LLC, Veysəloğlu, Referans Medical Group, Академии Oxbridge, компаниям Yango, аптечной сети ALOE Pharm and Beauty, сети супермаркетов Megastore, Бакинскому транспортному агентству, компании Peugeot Azerbaijan, ЗАО "Бакинский метрополитен", компании Baku Roses, без которых этот масштабный проект был бы немыслим. Особо хочется отметить Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, который оказал неоценимую помощь в формировании макета города и консультировал на протяжении всей подготовки к мероприятию. А также особая благодарность выражается торговому центру Port Baku Mall за предоставленную площадку для проведения выставки, компании İGLOO Azərbaycan за изготовление стеклянной конструкции для инсталляции, кондитерской Le Plaisir за неоценимый вклад в создание инсталляции, Рашаду Алекперову за художественное оформление макета и Меджиду Исабалаеву за техническую поддержку.

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